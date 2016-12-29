ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ
Сотрудники Агентства оказали очередную гуманитарную помощь
Четверг, 29 Декабрь 2016
В преддверии Нового года сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ была оказана очередная гуманитарная помощь дому-интернату для инвалидов и престарелых «Батош» города Турсунзаде. Инвалиды и пожилые люди, оказавшиеся в домах престарелых, как никто другой, нуждаются в уходе, человеческом тепле, внимании и поддержке.Подробнее...
Встреча Директора АКН с Послом Исламской Республики Ирана
14.12.2016 08:00
13 декабря 2016 года в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте РТ состоялась встреча Директора Агентства Шерхона Салимзода с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Республике Таджикистан господином Хучатуллох Фагони.
Сотрудники Агентства приняли участие в просмотре Послания
23.12.2016 08:57
Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ наряду с другими сотрудниками правоохранительных органов республики приняли участие в коллективном просмотре Послания Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
В своем Послании Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, определив основные направления внутренней и внешней политики страны, наряду с другими важными приоритетами поставил задачу перед Генеральной прокуратурой, Агентством по контролю за наркотиками, Министерством внутренних дел, Государственным комитетом национальной безопасности и Таможенной службой усилить взаимодействие между собой с целью усиления борьбы против ввоза в страну наркотических веществ, а также расширить интеграцию деятельности органов Республики Таджикистан с правоохранительными органами иностранных государств, которые сотрудничают с нами в этом направлении.
Послание Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан является неотъемлемой частью внутренней и внешней политики страны и вдохновляет общество на созидательный труд.
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21/ 12/ 2016 | 06:42
В Агентстве сожжено более 360 кг наркотиков
17/ 12/ 2016 | 00:00
В Душанбе изъято свыше 208 кг наркотиков
14/ 12/ 2016 | 08:00
Встреча Директора АКН с Послом Исламской Республики Ирана
11/ 12/ 2016 | 07:39
В Душанбе задержан наркодилер
11/ 12/ 2016 | 07:14
В ГБАО задержан афганский наркоконтрабандист
25/ 11/ 2016 | 06:16
В Учебном центре АКН завершились обучающие курсы
10/ 11/ 2016 | 04:40
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ АКН НАЧАЛИСЬ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ
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В Агентстве подведены итоги деятельности за 9 месяцев
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Нурляминова Зухро Абдуляминовна
Заведующая Отделом Диспансерного надзора Государственного учреждения «Республиканский Центр профилак...
Джобиров Алиджон Рустамбекович
Заведующий Отделением Приёмного покоя Республиканского клинического центра наркологии имени проф. ...
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ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА АКН С МИНИСТРОМ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ АФГАНИСТАНА
20 сентября 2016 года в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте РТ состоялась встреча Директора Агентства Шерхона Салимзода с делегацией Афганистана во главе с госпожой Саломат Азими – Министром...
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