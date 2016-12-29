ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Сотрудники Агентства приняли участие в просмотре Послания

Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ наряду с другими сотрудниками правоохранительных органов республики приняли участие в коллективном просмотре Послания Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

В своем Послании Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, определив основные направления внутренней и внешней политики страны, наряду с другими важными приоритетами поставил задачу перед Генеральной прокуратурой, Агентством по контролю за наркотиками, Министерством внутренних дел, Государственным комитетом национальной безопасности и Таможенной службой усилить взаимодействие между собой с целью усиления борьбы против ввоза в страну наркотических веществ, а также расширить интеграцию деятельности органов Республики Таджикистан с правоохранительными органами иностранных государств, которые сотрудничают с нами в этом направлении.

Послание Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан является неотъемлемой частью внутренней и внешней политики страны и вдохновляет общество на созидательный труд.