ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан. Наш адрес: 734018, Республика Таджикистан, А/Я 50. г. Душанбе, ул.Н.Карабаева-52, телефоны доверия: (+ 992 37)234-64-20, 233-90-15, факс 234-81-29, e-mail: dca@tojikiston.com
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Сотрудники Агентства оказали очередную гуманитарную помощь

Четверг, 29 Декабрь 2016

Сотрудники Агентства оказали очередную гуманитарную помощь

В преддверии Нового года сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ была оказана очередная гуманитарная помощь дому-интернату для инвалидов и престарелых «Батош» города Турсунзаде. Инвалиды и пожилые люди, оказавшиеся в домах престарелых, как никто другой, нуждаются в уходе, человеческом тепле, внимании и поддержке.

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Встреча Директора АКН с Послом Исламской Республики Ирана

14.12.2016 08:00

13 декабря 2016 года в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте РТ состоялась встреча Директора Агентства Шерхона Салимзода с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Республике Таджикистан господином Хучатуллох Фагони.

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Сотрудники Агентства приняли участие в просмотре Послания

23.12.2016 08:57

Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ наряду с другими сотрудниками правоохранительных органов республики приняли участие в коллективном просмотре Послания Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

В своем Послании Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, определив основные направления внутренней и внешней политики страны, наряду с другими важными приоритетами поставил задачу перед Генеральной прокуратурой, Агентством по контролю за наркотиками, Министерством внутренних дел, Государственным комитетом национальной безопасности и Таможенной службой усилить взаимодействие между собой с целью усиления борьбы против ввоза в страну наркотических веществ, а также расширить интеграцию деятельности органов Республики Таджикистан с правоохранительными органами иностранных государств, которые сотрудничают с нами в этом направлении.

Послание Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан является неотъемлемой частью внутренней и внешней политики страны и вдохновляет общество на созидательный труд.

 

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ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА АКН С МИНИСТРОМ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ АФГАНИСТАНА

20 сентября 2016 года в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте РТ состоялась встреча Директора Агентства Шерхона Салимзода с делегацией Афганистана во главе с госпожой Саломат Азими – Министром...

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Слышал про такое название, как «опиоидная заместительная терапия». Скажите, пожалуйста, что это такое?

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